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Украинский ледокол "Ноосфера" успешно завершил первый рейс в Антарктиду

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28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде
28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинский ледокол "Ноосфера" вернулся в Чили, совершив рейс в Антарктиду. Об этом 21 апреля сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Это было первое путешествие "Ноосферы" в Антарктику. Ледокол обеспечил пересменку украинских антарктических экспедиций: доставил на украинскую станцию "Академик Вернадский" зимовников 27 Украинской антарктической экспедиции и забрал команду 26-й, а также сезонный отряд ученых и технических работников.

Кроме того, на станцию доставили 140 тонн горючего и более 80 тонн разных грузов – от годового запаса еды до стройматериалов для продолжения модернизации "Вернадского".

Кроме того, "Ноосфера" доставила грузы на польскую антарктическую станцию "Артцовский", а на обратном пути забрала участников польской антарктической экспедиции.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/351714390325324

Контекст:

19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.

В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" (сейчас украинская станция "Академик Вернадский").

Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу29 октября в Одессе судно переименовали в "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого – одного из основных авторов философской теории ноосферы.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде.

30 марта ледокол прибыл к станции "Академик Вернадский".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Чили, Антарктида, станция Академик Вернадский, полярники
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