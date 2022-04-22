Украинский ледокол "Ноосфера" успешно завершил первый рейс в Антарктиду

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Это было первое путешествие "Ноосферы" в Антарктику. Ледокол обеспечил пересменку украинских антарктических экспедиций: доставил на украинскую станцию "Академик Вернадский" зимовников 27 Украинской антарктической экспедиции и забрал команду 26-й, а также сезонный отряд ученых и технических работников.

Кроме того, на станцию доставили 140 тонн горючего и более 80 тонн разных грузов – от годового запаса еды до стройматериалов для продолжения модернизации "Вернадского".

Кроме того, "Ноосфера" доставила грузы на польскую антарктическую станцию "Артцовский", а на обратном пути забрала участников польской антарктической экспедиции.