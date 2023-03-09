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Украинские полярники в Антарктиде показали фото китов с дрона

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Изображение с дрона помогает точнее определить размер кита
Изображение с дрона помогает точнее определить размер кита
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские ученые начали изучать китов в Антарктиде с помощью беспилотников. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) 9 марта в Facebook.

Биологи объяснили, что с помощью дрона можно точнее снять животных, чем с лодки или берега, так как длина самых распространенных в районе изучения горбачей достигает 13–15 м, а синих китов – 30 м.

"Для более точных расчетов наш дрон оснащен дополнительным лазерным альтиметром, который точнее, чем бортовой, определяет расстояние до цели", – объяснила исследовательница китов, сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.

Установив размер кита, ученые могут сделать выводы о его возрастной категории и определить упитанность. Благодаря этому можно лучше понимать состояние популяций китов и качество кормовой базы в этом году.

Отмечается, что одна из важных задач этой программы – изучение реакции китов на приближение лодок и их пребывание поблизости. Это международный эксперимент, по результатам которого будут скорректированы правила научных и рекреационных наблюдений за китами в Антарктике.

Также с помощью дронов ученые исследуют поведение китов в целом – например, как самки обучают детенышей самостоятельному питанию крилем или как взаимодействуют киты во время групповых охот и социальных контактов.

Первый этап этой работы провели сотрудники отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко и Вадим Ткаченко, работающие в рамках сезонного исследования, в районе Антарктического полуострова. Также ученым удалось провести ряд других важных исследований китов и тюленей, которые продолжаются на станции уже не первый год и являются частью международного сотрудничества НАНЦ с лабораторией биотелеметрии и поведенческой экологии Университета Калифорнии (США) и проектом фотоидентификации морских млекопитающих.

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

Комплексное исследование китов на станции академика Вернадского началось в 2018 году, отмечает НАНЦ. Благодаря работе украинских ученых по фотоидентификации этих животных уже была собрана информация о миграции горбатых китов в Южном полушарии и контактах между их популяциями.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Антарктида, ученые, киты, станция Академик Вернадский, полярники
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