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"Пузанчики". В НАНЦ показали подросших пингвинят на станции "Академик Вернадский". Фоторепортаж

Сегодня 18.54
Национальный научный антарктический центр показал подросших пингвинят на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Фото Сергея Глотова опубликованы на странице НАНЦ в Facebook 5 января. "Помните первых субантарктических пингвинят этого сезона, родившихся на нашем острове в начале декабря? Они были такие маленькие, неуклюжие и серенькие. А теперь посмотрите, какие они уже пузанчики! Сейчас им около месяца. Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых", – говорится в сообщении. Птенцы пока остаются в гнездах. "Кормят их поочередно родители наловленным в океане крилем. Чтобы поесть, пингвинята залезают клювом папе или маме в рот, а тот "поставляет" из пищевода порции "вкусняшек". Со стороны это иногда может выглядеть, будто взрослый пингвин пытается проглотить малыша", – рассказали в центре.
Теги: Антарктида, пингвины, станция Академик Вернадский
 

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