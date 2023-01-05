"Пузанчики". В НАНЦ показали подросших пингвинят на станции "Академик Вернадский". Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Национальный научный антарктический центр показал подросших пингвинят на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Фото Сергея Глотова опубликованы
на странице НАНЦ в Facebook 5 января. "Помните первых субантарктических пингвинят
этого сезона, родившихся на нашем острове в начале декабря? Они были такие маленькие, неуклюжие и серенькие. А теперь посмотрите, какие они уже пузанчики! Сейчас им около месяца. Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых", – говорится в сообщении. Птенцы пока остаются в гнездах. "Кормят их поочередно родители наловленным в океане крилем. Чтобы поесть, пингвинята залезают клювом папе или маме в рот, а тот "поставляет" из пищевода порции "вкусняшек". Со стороны это иногда может выглядеть, будто взрослый пингвин пытается проглотить малыша", – рассказали в центре.