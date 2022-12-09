"Милый, серенький и тоненько пищит". Возле станции "Академик Вернадский" родился первый пингвиненок. Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
На антарктическом острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", появился первый в этом сезоне пингвиненок. Об этом сообщил
в Facebook 9 декабря Национальный антарктический научный центр. В НАНЦ отметили, что речь идет о субантарктических пингвинах. "Знаем, что многие ожидали этой новости! Итак, на нашем острове родился первый пингвиненок в этом сезоне. Он невероятно милый, серенький и совсем крохотный, но уже тоненько пищит", – говорится в сообщении. Пингвиненка обнаружили биолог Марта Дзиндра и сисадмин Владимир Хомко. "Мы посчитали по дням, что из первых яиц как раз должны начать вылупляться пингвинята. Проверили гнезда на мысе Пингвин-поинт, где в ноябре обнаружили первые яйца, но там было тихо. Потом отправились на соседний мыс Пиджн-поинт. Подошли к гнездам, затихли – и тут услышали совсем тоненький голос малыша, а затем увидели и гордую маму", – рассказала биолог. Позже на острове появились еще десятки пингвинят, отметили в центре.