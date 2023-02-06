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Не только пингвины. Украинские полярники показали птенцов антарктических синеглазых бакланов. Фото

 
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Птенцы синеглазых бакланов постепенно покрываются коричневым пухом, а вырастая, получают черно-белое оперение
Птенцы синеглазых бакланов постепенно покрываются коричневым пухом, а вырастая, получают черно-белое оперение
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Сотрудники станции "Академик Вернадский" показали, как растут птенцы антарктических синеглазых бакланов. Фотографии опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook 4 февраля.

"Раньше мы уже показывали вам, как быстро растут пингвинята, а теперь посмотрите, как меняются птенцы синеглазых антарктических бакланов", – говорится в сообщении.

Фотографии сделаны на одном из соседних со станцией островов – Питермани. Там есть две колонии синеглазых бакланов, которые украинские ученые постоянно мониторят. Одна большая, в ней более полусотни гнезд, а другая маленькая – до 15. В каждом из гнезд – от одного до трех птенцов. 

"Разница между этими фото – около месяца. На первых фотографиях – новорожденные бакланята, они совсем маленькие и голые, похожие на детенышей динозавров. Постепенно малыши покрываются коричневым пухом. За месяц они вырастают такими "пушистиками", что по размерам часто не отличаются от родителей (хотя тело у них меньше). А перьями начинают обрастать где-то через два месяца после рождения", – рассказали полярники.

В центре отметили, что синеглазые бакланы и субантарктические пингвины часто гнездятся рядом, и издали этих черно-белых птиц не всегда можно отличить между собой. Но одно существенное различие между ними все же есть: бакланы летают, а пингвины – нет. 

Теги: Антарктида, птицы, Антарктика, станция Академик Вернадский, полярники
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