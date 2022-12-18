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Украинский метеоролог вошла в топ-10 самых влиятельных ученых 2022 года по версии журнала Nature

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Краковскую назвали "главным голосом Украины на международной "экологической" арене"
Краковскую назвали "главным голосом Украины на международной "экологической" арене"
Фото: Svitlana Krakovska / Fаcebook

Украинская ученая Светлана Краковская, которая участвовала в экспедиции в Антарктиду, вошла в рейтинг самых влиятельных ученых 2022 года по версии авторитетного научного журнала Nature. Об этом 16 декабря проинформировал в Fаcebook Национальный антарктический научный центр Украины.

Сам рейтинг был опубликован 14 декабря.

В центре отметили, что 53-летний метеоролог Краковская была в свое время участницей второй украинской антарктической экспедиции (18 января 1997 года – 31 мая 1998 года).

"Каждый участник рейтинга представлен через личную историю. История Светланы Краковской называется "Голос за Украину", ведь ученая "стала международным защитником своей страны и связала вторжение России с изменением климата, назвав это "войной за ископаемое топливо", – говорится в посте.

Когда 24 февраля произошло полномасштабное вторжение России в Украину, Краковская находилась в Киеве и в течение года стала "главным голосом Украины на международной "экологической" арене", пишут в Национальном антарктическом научном центре.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid0Gga2JAWk8852PYCVqq4gMvuegpE2hNu3SiN79Wk4ARZSJJk5CL7m1oNPybT8vy6Al

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: рейтинг, экология, климат, война, ученые, вторжение, экспедиция, Антарктика, журнал
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