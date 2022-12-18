Украинский метеоролог вошла в топ-10 самых влиятельных ученых 2022 года по версии журнала Nature

Сам рейтинг был опубликован 14 декабря.

В центре отметили, что 53-летний метеоролог Краковская была в свое время участницей второй украинской антарктической экспедиции (18 января 1997 года – 31 мая 1998 года).

"Каждый участник рейтинга представлен через личную историю. История Светланы Краковской называется "Голос за Украину", ведь ученая "стала международным защитником своей страны и связала вторжение России с изменением климата, назвав это "войной за ископаемое топливо", – говорится в посте.

Когда 24 февраля произошло полномасштабное вторжение России в Украину, Краковская находилась в Киеве и в течение года стала "главным голосом Украины на международной "экологической" арене", пишут в Национальном антарктическом научном центре.