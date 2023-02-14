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"Любовь непременно победит". В антарктическом центре показали фото "влюбленных" пингвинов. Фоторепортаж

Сегодня 11.44
Национальный антарктический научный центр ко Дню святого Валентина показал в Facebook фото "влюбленных" пингвинов, сделанные украинскими полярниками-биологами 27-й Украинской антарктической экспедиции Сергеем Глотовым и Мартой Дзиндрой. "Любовь непременно победит. Война разлучила тысячи влюбленных людей. Многие сейчас далеко от своих вторых половинок, которые героически держат фронт, и очень скучают по ним. Чтобы в этот день вы улыбнулись, мы попросили наших биологов из 27-й УАЭ собрать небольшую коллекцию фото влюбленных пингвинов. [...] Верим, что любовь и добро непременно преодолеют зло и тьму. Пусть все наши возлюбленные возвращаются к нам поскорее – с миром и победой", – заявили в НАНЦ.
Теги: Антарктида, пингвины, станция Академик Вернадский
 

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