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Украинские полярники дерусифицировали указатель у станции "Академик Вернадский"

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На указателе декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий и дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы
На указателе декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий и дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники провели дерусификацию указателя возле станции "Академик Вернадский", показывающий расстояние до разных городов. Об этом 11 марта сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

На указателе возле станции в основном указаны населенные пункты, из которых родом украинские полярники или откуда приезжали коллеги из других стран.

В центре подчеркнули, что указатель прослужил более 20 лет и нуждался в обновлении как физически, так и содержательно. Поэтому сотрудники станции врач Василий Матковский и механик Максим Белоус реставрировали ряд старых табличек, которые заржавели (Черкассы, Киев, Малин, Львов, Харьков, Варшава, "Ротера" (британская станция) и другие).

Также они декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий и дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы.

Кроме того, на указатель добавили новые символические города – Мариуполь, Херсон и Бучу (их впервые разместили на указателе еще после освобождения Херсона в ноябре 2022-го), Коломыю и Ивано-Франковск (родные для Матковского), Нью-Йорк, Оттаву и столицы (или знаковые города) других стран, которые поддерживают Украину.

Также изготовили новый столб для табличек, заменили потрескавшийся фундамент и "уставшие" крепления, реставрировали флюгер и указатели сторон света.

Матковский рассказал, что все началось с идеи добавить указатель Мариуполя, чтобы каждый посетитель станции видел: украинцы помнят город. Затем последовало освобождение Херсона.

"Видимо, не было за всю зимовку дня более праздничного и радостного. Именно тогда идея сделать и немного переосмыслить наш указатель приобрела форму. На следующий день мы уже подготавливали свежевыкрашенную табличку с небольшим ломтиком арбуза. И поняли, что это только начало", – сказал он.

Для воплощения проекта пришлось многое поработать в столярной мастерской, а впоследствии и на улице. В конце концов указатель получил "новый вид и новые смыслы". Матковский рассказал, что станция еще никогда не слышала столько возгласов "Слава Украине!" с лодок и судов, проходивших мимо.

"Благодарим наших полярников за такую невероятную работу и верим, что на указателе непременно появятся украинские Ялта, Мелитополь, Донецк, Луганск и другие наши временно оккупированные города", – добавили в антарктическом центре.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid02mpXrmyxtziDmQf65sEbWfoDeTNCmNTmBmM7dUCZFcU6q1jfnfAWU46HZnwt5YevMl

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Кировоград, Нью-Йорк, Мариуполь, Коломыя, Оттава, украинцы, декоммунизация, Кропивницкий, станция Академик Вернадский, полярники
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