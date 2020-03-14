В Закарпатье за неделю 10 детей госпитализировали с менингитом, среди них – ребенок до года

Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района Закарпатской области в период с 3-го по 11 марта в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "менингококковая инфекция" госпитализировали 10 детей.

В Закарпатье за неделю 10 детей госпитализировали с диагнозом "менингококковая инфекция". Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3-го по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с диагнозом "менингококковая инфекция" 10 детей (2010–2019 годов рождения), из них шестеро – ученики Корытнянской ООШ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что комплекс противоэпидемических мероприятий проводится.

В комментарии изданию "Про Захід" 11 марта заведующий детским отделением больницы Марьян Мальчицкий сообщил, что среди госпитализированных есть ребенок до года.

"У детей разные стадии заболевания, в зависимости от их поступления, поэтому надеемся, что некоторые из них будут выписаны из больницы до конца недели", – отметил Мальчицкий.