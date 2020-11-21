На здание Харьковской ОГА с криками "Аллах акбар" напал мужчина

Полиция выяснила, что здание Харьковской облгосадминистрации повредил 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Открыто уголовное производство.

21 ноября на здание Харьковской областной государственной администрации (ОГА) с криками "Аллах акбар" напал мужчина. Видео произошедшего разместил Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

В руке у мужчины был некий предмет, которым он бросал по зданию.

"Его догнали и задержали шесть полицейских", – говорится в сообщении.

В полиции Харьковской области рассказали, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Он пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты", – объяснили правоохранители.

В здании Харьковской ОГА также находятся кабинеты Харьковского областного совета.