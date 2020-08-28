Нацполиция Украины заблокировала в соцсетях группы, призывавшие к насилию над женщинами

Киберполиция заблокировала несколько профилей в Facebook и Instagram, которые распространяли информацию о закрытых группах, призывавших к физическому и сексуальному насилию над женщинами. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Катерина Павличенко в Facebook.
"Администраторы и участники делились "советами", как "правильно" выбрать жертву, необходимые снотворные, как нападать и бить жертву, а потом насиловать. Опытом зверств предлагали делиться с другими участниками сообщества извращенцев и преступников", – написала она.
По информации Павличенко, администрировались эти группы гражданами РФ.
"IP-адреса, с которых осуществлялась авторизация, находятся во владении интернет-провайдеров в Омске и Москве", – подчеркнули в МВД.
МВД передало информацию об аккаунтах, призывающих к насилию, в Интерпол.