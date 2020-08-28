Нацполиция Украины заблокировала в соцсетях группы, призывавшие к насилию над женщинами

Правоохранители заблокировали закрытые группы в социальных сетях, в которых делились "советами" о том, как выбирать жертв. Администрировались группы гражданами РФ, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В МВД выяснили, что IP-адреса, с которых осуществлялась авторизация, находятся во владении интернет-провайдеров в Омске и Москве Фото: pixabay.com

Киберполиция заблокировала несколько профилей в Facebook и Instagram, которые распространяли информацию о закрытых группах, призывавших к физическому и сексуальному насилию над женщинами. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Катерина Павличенко в Facebook.

"Администраторы и участники делились "советами", как "правильно" выбрать жертву, необходимые снотворные, как нападать и бить жертву, а потом насиловать. Опытом зверств предлагали делиться с другими участниками сообщества извращенцев и преступников", – написала она.

По информации Павличенко, администрировались эти группы гражданами РФ.

"IP-адреса, с которых осуществлялась авторизация, находятся во владении интернет-провайдеров в Омске и Москве", – подчеркнули в МВД.

МВД передало информацию об аккаунтах, призывающих к насилию, в Интерпол.