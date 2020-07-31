Нацсовет лишил телеканал КРТ лицензии на вещание из-за гомофобии после обращения активистов из "Альянс.Глобал"

В общественной организации "Альянс.Глобал" гордятся, что их заявление стало поводом для внеплановой проверки деятельности телеканала КРТ и последующего отказа в продлении ему лицензии на вещание.

Внеплановая проверка ООО "Телестудия "Астра-ТВ" (спутниковый телеканал КРТ), в эфир которого 12 июня вышла программа гомофобного содержания под названием "Горячая линия", была проведена Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания после обращения общественной организации "Альянс.Глобал". Об этом говорится в заявлении организации, которая имеется в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

"Впервые в Украине за открытую гомофобию лицензии на вещание был лишен целый телеканал! И мы гордимся тем, что именно наше заявление от команды проекта параюридической помощи в ОО "Альянс.Глобал" стало поводом для внеплановой проверки деятельности телеканала и последующего отказа в продлении лицензии на вещание", – говорится в сообщении.

12 июня на телеканале вышла программа гомофобного содержания под названием "Горячая линия". В ней людей из ЛГБТ-сообществ называли "мерзостью", "извращенцами" и "психически больными". Зрительской аудитории было предложено проголосовать в опросе "Однополые пары – чума XXI века?". В опросе было только два варианта ответа: "однополые отношения – разврат" или "однополые отношения – болезнь".

"Мы, в свою очередь, решили не выбирать, а сразу же писать заявление в полицию, обращение на имя уполномоченного по правам человека и жалобу в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – отметили в "Альянс.Глобал".

"Благодаря этому прецеденту мы видим, что изменения происходят. И для того, чтобы они происходили, нужны усилия каждого и каждой. Главное – не молчать", – считают члены организации.

После проверки члены Нацсовета отказались голосовать за продление лицензии КРТ на вещание.

Сотрудники телеканала 30 июля пикетировали Нацсовет, во время акции произошли стычки с представителями националистических движений.

Телекомпания КРТ была основана в Донецке в 2003 году, с 2008 года вещает из Киева. Позиционирует себя как информационно-просветительский канал.