ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Телеканалу КРТ не продлили лицензию, проводится проверка по факту оскорблений ЛГБТ в эфире

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала КРТ по факту использования языка вражды и дискриминации. Телекомпания назвала действия регулятора давлением на свободу слова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудники КРТ во время пикета спорили с националистами
Сотрудники КРТ во время пикета спорили с националистами
Фото: Телеканал КРТ / Facebook

30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Телестудия "Астра-ТВ" (спутниковый телеканал КРТ), в эфир которого 12 июня вышла программа гомофобного содержания под названием "Горячая линия". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Ведущие передачи Евгений Барков и Екатерина Иванова не пытались помешать участникам передачи выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения, использовали лексику, применение которой считается нетолерантной в отношении ЛГБТ", – пришли к выводу в Нацсовете.

"Детектор медіа" отмечает, что это уже шестая проверка КРТ за три месяца. Нацсовет неоднократно усматривал в передачах канала признаки пропаганды агрессии, разжигания вражды, посягательства на права и свободы, нарушение требований о подаче объективной информации.

Также на заседании члены Нацсовета отказались голосовать за продление лицензии КРТ на вещание.

На странице телеканала в Facebook действия регулятора названы давлением на свободу слова.

"Решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/tvkrt/videos/300359117843618/

Сотрудники телеканала сегодня пикетировали Нацсовет, во время акции произошли стычки с представителями националистических движений.

Телекомпания КРТ была основана в Донецке в 2003 году, с 2008 года вещает из Киева. Позиционирует себя как информационно-просветительский канал.

Теги: телевидение, ЛГБТ, Нацсовет, лицензия, дискриминация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости
"Если бы не обратился за помощью – был бы мертв". Элтон Джон отмечает 30 лет трезвости
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
  Деми Мур, которая трижды была замужем, объяснила, почему не сложилась ее семейная жизнь
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Суд продлил Ефремову срок домашнего заключения
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
  "Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
Каменских в купальнике станцевала под под трек Chica Bamboni. Потап оценил
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS