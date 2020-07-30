Телеканалу КРТ не продлили лицензию, проводится проверка по факту оскорблений ЛГБТ в эфире

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала КРТ по факту использования языка вражды и дискриминации. Телекомпания назвала действия регулятора давлением на свободу слова.

Сотрудники КРТ во время пикета спорили с националистами Фото: Телеканал КРТ / Facebook

30 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Телестудия "Астра-ТВ" (спутниковый телеканал КРТ), в эфир которого 12 июня вышла программа гомофобного содержания под названием "Горячая линия". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Ведущие передачи Евгений Барков и Екатерина Иванова не пытались помешать участникам передачи выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения, использовали лексику, применение которой считается нетолерантной в отношении ЛГБТ", – пришли к выводу в Нацсовете.

"Детектор медіа" отмечает, что это уже шестая проверка КРТ за три месяца. Нацсовет неоднократно усматривал в передачах канала признаки пропаганды агрессии, разжигания вражды, посягательства на права и свободы, нарушение требований о подаче объективной информации.

Также на заседании члены Нацсовета отказались голосовать за продление лицензии КРТ на вещание.

На странице телеканала в Facebook действия регулятора названы давлением на свободу слова.

"Решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности", – говорится в заявлении.

Сотрудники телеканала сегодня пикетировали Нацсовет, во время акции произошли стычки с представителями националистических движений.

Телекомпания КРТ была основана в Донецке в 2003 году, с 2008 года вещает из Киева. Позиционирует себя как информационно-просветительский канал.