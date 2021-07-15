ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Нашествие божьих коровок. Морское побережье Украины заполонили насекомые

 
|
Из-за повышенной влажности в этом году выросла популяция тли, которой питаются божьи коровки
Из-за повышенной влажности в этом году выросла популяция тли, которой питаются божьи коровки
Фото: pixabay.com

В южных областях Украины отметили необычную активность божьих коровок, насекомые размножились в таком количестве, что это мешает отдыху курортников. Об этом 14 июля сообщило "BBC News Україна".

Жительница Херсона Анастасия Друсинова во время отдыха в поселке Железный Порт увидела несколько насекомых в море и решила спасти их, но потом поняла, что волны усеяны красными жучками. По ее словам, насекомые были везде: по всему пляжу и в воде.

Отдыхающие рассказали журналистам, что укусы божьих коровок оказались довольно болезненными, бывает, что насекомые садятся на людей стаями.

Божьи коровки атаковали также и Мариуполь. Они сотнями собираются у берега и досаждают отдыхающим, "спастись можно только бегством", сообщил 9 июля сайт 0629.com.ua.

Фото: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua

Энтомолог мариупольского городского филиала Донецкого лабораторного центра Людмила Доценко сообщила, что божьи коровки не являются кровососущими насекомыми и поэтому не могут передавать инфекции.

В комментарии  "BBC News Україна" энтомолог Руслан Мишустин рассказал, что из-за повышенной влажности в этом году выросла популяция тли, которой питаются божьи коровки. Этим объясняется рост их численности. Ища, чем еще поживиться, они начали мигрировать.

По словам специалиста, стаи насекомых перелетают, затем садятся на море, где не тонут, их прибоем выносит на побережье.

Мишустин отметил, что укусы божьих коровок не опасны для человека, исключение составляют случаи, когда у человека есть аллергия на слюну насекомого.

Ученый подчеркнул, что большое распространение божьих коровок – не уникальное явление. Такие случаи уже были отмечены в Украине. Одна из причин нашествия насекомых – большое количество зерновых убрали сразу, оставив божьих коровок без еды.

ВИДЕО
Видео: 0629comua / YouTube
Теги: Украина, Херсон, Мариуполь, ученые, насекомые, аллергия, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
"Потрясающая. Выглядит на 30". 58-летняя Деми Мур в бикини похвасталась фигурой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой
"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой
Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца
Квиткова и Добрынин на следующий день после родов рассекретили имя первенца
Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя второго участника нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
71-летний Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом, – СМИ
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
Кричал или не кричал. В сети обсуждают видео, на котором Бибер резко машет рукой перед лицом жены и широко открывает рот
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
"Спасибо за любовь". Жена Андрея Шевченко обнародовала в сети трогательное поздравление в годовщину свадьбы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?" 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS