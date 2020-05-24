Некрологи на первой полосе. The New York Times изменила дизайн в память о жертвах пандемии

Газета The New York Times 24 мая посвятила первую страницу людям, умершим от коронавирусной инфекции. Заголовок полосы воскресного номера гласит: "Количество смертей приближается к 100 тыс., неисчислимые потери".
Сотрудники издания долго размышляли, как отметить приближение очередного трагического рубежа, пишет The New York Times. Была идея сделать фотоколлаж с лицами жертв пандемии. В итоге остановились на перечислении имен и фамилий тысячи умерших с краткими некрологами, собранными в региональных изданиях по всей стране.
Список выглядит так: "Алан Лунд, 81 год, Вашингтон, дирижер с удивительным слухом... Флоренсио Альмасо Моран, 65 лет, Нью-Йорк, универсальный солдат... Коби Адольф, 44 года, Чикаго, предприниматель и искатель приключений" – и так далее.
Как заявил редактор Марк Лейси, он хочет, чтобы люди через 100 лет открыли этот номер и поняли, что переживали американцы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США идут на первом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом и по числу летальных исходов – 1 622 670 и 97 087 соответственно.