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Некрологи на первой полосе. The New York Times изменила дизайн в память о жертвах пандемии

Число умерших от коронавирусной инфекции в США приближается к 100 тыс. Влиятельное издание The New York Times на первой странице воскресного номера перечислило фамилии 1000 жертв пандемии.

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Газета The New York Times вышла в необычном формате
Газета The New York Times вышла в необычном формате
Фото: ЕРА

Газета The New York Times 24 мая посвятила первую страницу людям, умершим от коронавирусной инфекции. Заголовок полосы воскресного номера гласит: "Количество смертей приближается к 100 тыс., неисчислимые потери".

https://www.facebook.com/nytimes/posts/10152332795354999

Сотрудники издания долго размышляли, как отметить приближение очередного трагического рубежа, пишет The New York Times. Была идея сделать фотоколлаж с лицами жертв пандемии. В итоге остановились на перечислении имен и фамилий тысячи умерших с краткими некрологами, собранными в региональных изданиях по всей стране.

Список выглядит так: "Алан Лунд, 81 год, Вашингтон, дирижер с удивительным слухом... Флоренсио Альмасо Моран, 65 лет, Нью-Йорк, универсальный солдат... Коби Адольф, 44 года, Чикаго, предприниматель и искатель приключений" – и так далее.

Как заявил редактор Марк Лейси, он хочет, чтобы люди через 100 лет открыли этот номер и поняли, что переживали американцы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США идут на первом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом и по числу летальных исходов – 1 622 670 и 97 087 соответственно.

Теги: США, некролог, New York Times, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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