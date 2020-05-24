Некрологи на первой полосе. The New York Times изменила дизайн в память о жертвах пандемии

Число умерших от коронавирусной инфекции в США приближается к 100 тыс. Влиятельное издание The New York Times на первой странице воскресного номера перечислило фамилии 1000 жертв пандемии.

Газета The New York Times 24 мая посвятила первую страницу людям, умершим от коронавирусной инфекции. Заголовок полосы воскресного номера гласит: "Количество смертей приближается к 100 тыс., неисчислимые потери".

Сотрудники издания долго размышляли, как отметить приближение очередного трагического рубежа, пишет The New York Times. Была идея сделать фотоколлаж с лицами жертв пандемии. В итоге остановились на перечислении имен и фамилий тысячи умерших с краткими некрологами, собранными в региональных изданиях по всей стране.

Список выглядит так: "Алан Лунд, 81 год, Вашингтон, дирижер с удивительным слухом... Флоренсио Альмасо Моран, 65 лет, Нью-Йорк, универсальный солдат... Коби Адольф, 44 года, Чикаго, предприниматель и искатель приключений" – и так далее.

Как заявил редактор Марк Лейси, он хочет, чтобы люди через 100 лет открыли этот номер и поняли, что переживали американцы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США идут на первом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом и по числу летальных исходов – 1 622 670 и 97 087 соответственно.