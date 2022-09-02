"Ничего удивительного". Гетманцев прокомментировал, почему премьер еще не подписал "єВідрядження"

Гетманцев считает, что постановление, которое разрешит мужчинам заграничные командировки, нужно принимать "взвешено, а не интуитивно" Фото: Данило Гетманцев / Facebook

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности. Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры?", – написал Гетманцев.

Он отметил, что в решении нужно доработать аргументацию цифр, в частности, почему сумма залога составляет 200 тыс. грн, а человека будут выпускать только на семь дней. Также его удивили расчеты о средней зарплате.

"Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных. Поддерживаю позицию премьера", – резюмировал Гетманцев.