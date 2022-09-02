"Ничего удивительного". Гетманцев прокомментировал, почему премьер еще не подписал "єВідрядження"

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности. Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры?", – написал Гетманцев.
Он отметил, что в решении нужно доработать аргументацию цифр, в частности, почему сумма залога составляет 200 тыс. грн, а человека будут выпускать только на семь дней. Также его удивили расчеты о средней зарплате.
"Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных. Поддерживаю позицию премьера", – резюмировал Гетманцев.
Кабинет Министров анонсировал, что с 1 сентября на электронном портале госуслуг "Дія" появится возможность мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки "єВідрядження".
Планировалось, что услугой смогут воспользоваться физлица-предприниматели и юридические лица, у которых подана налоговая отчетность, нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, а средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн. Также для выезда за границу будет необходимо внести гарантированный платеж в 200 тыс. грн.
31 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Шмыгаль еще не подписал постановление, поскольку в правительстве еще идут дискуссии по этому поводу.