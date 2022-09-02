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"Ничего удивительного". Гетманцев прокомментировал, почему премьер еще не подписал "єВідрядження"

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Гетманцев считает, что постановление, которое разрешит мужчинам заграничные командировки, нужно принимать "взвешено, а не интуитивно"
Гетманцев считает, что постановление, которое разрешит мужчинам заграничные командировки, нужно принимать "взвешено, а не интуитивно"
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Нет ничего удивительного в том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления, которое разрешит мужчинам заграничные командировки. Такое мнение 1 сентября высказал в Facebook глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуги народа" Данило Гетманцев.

"Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности. Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры?", – написал Гетманцев.

Он отметил, что в решении нужно доработать аргументацию цифр, в частности, почему сумма залога составляет  200 тыс. грн, а человека будут выпускать только на семь дней. Также его удивили расчеты о средней зарплате.

"Понятно, что на седьмой месяц войны с командировками нужно что-то решать. Однако, очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных. Поддерживаю позицию премьера", – резюмировал Гетманцев.

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/7944409308967675

Контекст:

Кабинет Министров анонсировал, что с 1 сентября на электронном портале госуслуг "Дія" появится возможность мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки "єВідрядження". 

Планировалось, что услугой смогут воспользоваться физлица-предприниматели и юридические лица, у  которых подана налоговая отчетность, нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, а средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн. Также для выезда за границу будет необходимо внести гарантированный платеж в 200 тыс. грн.

31 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Шмыгаль еще не подписал постановление, поскольку в правительстве еще идут дискуссии по этому поводу. 

Теги: Украина, Кабинет Министров, граница, залог, военное положение, война России против Украины, премьер-министр, Михаил Федоров, Даниил Гетманцев, Денис Шмыгаль, мужчины
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