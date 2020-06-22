О развале СССР сожалеет каждый третий украинец – опрос

Большинство граждан Украины (более 50%) не сожалеют о развале Советского Союза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24-го по 31 мая.

Каждый третий украинец (33,5%) сожалеет о распаде СССР.

35% опрошенных считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. КМИС отмечает, что в 2013 году так считали 48% участников опроса.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,4% для показателей, близких к 10%.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте.