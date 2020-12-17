Обескровливание украинской науки приобретает катастрофические масштабы – президент Национальной академии наук

Украинская наука теряет ученых почтенного возраста и недостаточно пополняется молодыми специалистами, отметил руководитель Национальной академии наук Анатолий Загородний.

Загородний: Количество молодых ученых в академии сокращается седьмой год подряд Фото: nas.gov.ua

Украинская наука теряет специалистов. Об этом глава Национальной академии наук Украины (НАНУ) Анатолий Загородний заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 16 декабря.

"В науке важна преемственность, что обеспечивается научными школами, где присутствуют разные поколения. Украинская наука в этом плане, к сожалению, очень разбалансирована. В кризисные 1990-е произошел отток значительного количества исследователей в другие сферы деятельности и за границу, поэтому сегодня очень ощутима нехватка среднего поколения", – сказал он.

По словам главы НАНУ, "через некоторое время наука потеряет и сотрудников почтенного возраста, не пополнившись взамен молодыми кадрами, для которых научная специальность в нашей стране крайне непривлекательна".

"Обескровливание украинской науки приобретает катастрофические масштабы, граничащие с вопросом о национальной безопасности Украины. Количество молодых ученых в академии сокращается седьмой год подряд", – объяснил Загородний.

По его данным, с 2013 года по 2019-й количество молодых ученых сократилось в Украине на 32%, молодых ученых со званием кандидата наук – на 24%.