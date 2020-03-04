Одесский медуниверситет попросил ГБР открыть дело против прокурора Острик за давление и вмешательство в работу вуза

Прокуратура расследует два уголовных производства, связанных с университетом и прокурор безосновательно вызывает работников вуза на допросы и требует предоставить документы, не относящиеся ни к одному из расследований, сказано в обращении сотрудников в Государственное бюро расследований.

Конфликт вокруг университета длится с 2018 года Фото: usionline.com

Сотрудники Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ) написали в Государственное бюро расследований коллективное обращение с просьбой привлечь к ответственности прокурора Одесской местной прокуратуры №3 Оксану Острик. Письмо, подписанное 11 сотрудниками, опубликовано 4 марта на сайте вуза.

Прокуратура расследует два уголовных производства, связанных с университетом, и прокурор безосновательно вызывает сотрудников вуза на допросы и требует предоставить документы, не относящиеся ни к одному из расследований, сказано в обращении.

"Мы считаем, что Острик совершает неправомерное давление на сотрудников Одесского национального медицинского университета… Досудебное расследование сводится к сбору информации на работников Одесского национального медицинского университета и истребованию документов, очевидно, не имеющих никакого отношения к обстоятельствам, которые подлежат установлению в соответствующих уголовных производствах", – отмечают сотрудники вуза.

Таким образом, Острик незаконно вмешивается в работу и хозяйственную деятельность ОНМедУ, считают авторы письма. Они добавили, что прокурор действует в интересах Владлены Дубининой и Константина Аймедова, "которые пытаются захватить университет рейдерским путем".

"Оксана Острик поддалась незаконному влиянию, что привело к превышению прокурором своих полномочий, противоправному влиянию и нарушению прав работников ОНМедУ, вмешательству в деятельность ОНМедУ", – пишут сотрудники.

Они заявили, что в действиях прокурора есть признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), и просят Госбюро расследований начать досудебное расследование.

Конфликт вокруг университета длится с 2018 года. Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун дважды меняла ректора, но Окружной административный суд Киева оба назначения признал незаконными и запретил Минздраву назначать своего кандидата на выборную должность.