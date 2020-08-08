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Офис генпрокурора Украины подал иск на признание противоправной бездеятельность Кабмина

Государственные органы в течение почти 10 лет не создали порядок сохранения жилья за детьми-сиротами. Офис генпрокурора Украины просит признать такую бездеятельность противозаконной.

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В Украине более 27 тыс. детей-сирот находятся на квартирном учете для улучшения жилищных условий
В Украине более 27 тыс. детей-сирот находятся на квартирном учете для улучшения жилищных условий
Фото: pixabay.com

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправной бездеятельность Кабинета Министров Украины, Министерства социальной политики и Министерства развития общин и территорий Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 7 августа.

Государственные органы вопреки требованиям законодательства в течение почти 10 лет не разработали и не утвердили порядок сохранения жилья за детьми, которые в результате смерти родителей, лишения родительских прав, болезни или по другим причинам остались без родительского попечения, отметили в пресс-службе.

Такая бездеятельность нарушает жилищные и имущественные права детей этих категорий, особую защиту которых гарантировало государство.

"В Украине более 27 тыс. детей находятся на квартирном учете для улучшения жилищных условий. Из государственного бюджета ежегодно выделяются значительные суммы на эти цели, в частности в 2020 году выделено 717 млн 700 тыс. грн. Однако при использовании средств допускаются многочисленные нарушения", – сказано в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование по 28 уголовным производствам по фактам растраты и подготовила иски на сумму 12,3 млн грн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, дети, Окружной админсуд Киева, Офис генпрокурора
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