Офис омбудсмена потребовал извинений от Николая Кулебы за высказывания об ЛГБТ-сообществе

Представительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой внесло представление уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе с требованием принести публичные извинения ЛГБТ-сообществу.

В Украине запрещены любые формы дискриминации, исходя из этого, офис Денисовой требует у Кулебы извинений ЛГБТ-сообществу Фото: Людмила Денісова / Facebook

Офис омбудсмена Украины Людмилы Денисовой считает недопустимыми высказывания уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, в которых он фактически сравнил ЛГБТ-семьи с насильниками и назвал их одной из угроз суррогатного материнства, об этом представительство Денисовой сообщило в Facebook 29 мая.

"Указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, так как способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства", – отмечено в посте.

Конституция Украины обязывает каждого человека не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Также в Украине запрещены любые формы дискриминации, напомнили в офисе омбудсмена. Исходя из этого, представительство требует публичных извинений ЛГБТ-сообществу от Кулебы.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что суррогатное материнство превращает детей в товар. По его словам, есть случаи, когда услугами суррогатных "пользуются гомосексуальные пары и насильники", об этом он написал 28 мая в Facebook.