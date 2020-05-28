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К суррогатным матерям могут обращаться гомосексуальные пары и насильники – Николай Кулеба

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба считает, что суррогатное материнство превращает детей в товар. Украина не может контролировать, в каких семьях живут дети, которых вывезли за границу, подчеркнул он.

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Кулеба: Подписывая договор о суррогатном материнстве, женщина попадает в рабство
Кулеба: Подписывая договор о суррогатном материнстве, женщина попадает в рабство
Фото: Микола Кулеба / Facebook

Украина не может отслеживать судьбу детей, которые были рождены суррогатными мамами для иностранцев, об этом уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба написал в Facebook 28 мая.

В посте детский омбудсмен отметил, что после того как он выступил за запрет в Украине коммерческого суррогатного материнства он получил "кучу сообщений о том, что суррогатное материнство – это возможность, это технологии, которые дают людям шанс". Кулеба акцентировал на том, что реклама этой услуги умалчивает о том, кто является заказчиком.

"Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. Она [реклама] не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу. Об отношении к самой женщине – ведь по сути это эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок", – считает Кулеба.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/2740130366092064

Омбудсмен привел пример договора про суррогатное материнство. Подписывая его, женщина попадает в рабство, уверен Кулеба.

"Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия. Согласно договору, суррогатная мать не имеет права на ребенка, которого родила. Она обязуется передать ребенка сразу после родов (пункт 2.4.25) акушерке. А в случае, если родители от него откажутся, она вынуждена отдать ребенка в государственное учреждение", – написал он.

В соответствии с законодательством Украины, воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине могут супруги, мужчина и женщина, состоящие в официальном браке, уточнил Кулеба. По его словам, эту норму пары обходят, заключая фиктивные браки

"Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие «схемы», чтобы получить ребенка незаконным способом. При этом они нарушают как законодательство Украины, так и законодательство тех стран, куда они вывозят ребенка. И Украина не имеет доступа к достоверной информации о всех лицах, которые пользуются услугами суррогатного материнства. Здесь есть множество манипуляций и нарушений, о которых заявляют и представители посольств иностранных государств в Украине", – добавил омбудсмен

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступил против коммерческого суррогатного материнства в Украине, когда стало известно, что в киевском отеле "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев – их не могут забрать из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

Теги: Украина, запрет, Николай Кулеба, суррогатное материнство
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