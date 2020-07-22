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Оккупанты штрафуют крымчан на админгранице за украинский паспорт – правозащитники

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России требуют крымчан показывать российский паспорт при въезде на материковую Украину. Оккупанты выписывают штрафы тем, у кого паспорта нет.

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В Крыму требуют пользоваться паспортами, выданными властями РФ
В Крыму требуют пользоваться паспортами, выданными властями РФ
Фото: ЕРА

Сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ требуют крымчан предъявлять российский паспорт при пересечении административной границы из оккупированного Россией Крыма на материковую часть Украины, сообщили в "Крымской правозащитной группе" (КПГ).

Тем, у кого он отсутствует, оккупанты выписывают штрафы.

КПГ указало, что подобный штраф получила жительница Ялты. Ее имя правозащитники не назвали из соображений безопасности.

Женщина возвращалась в Крым из Киева. Полтора часа она пробыла на допросе у сотрудника ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп" напротив украинского пункта пропуска "Чаплинка".

"В итоге крымчанку оштрафовали на 2000 рублей [785 гривен]", – указали правозащитники.

В постановлении указано, что украинский паспорт для въезда и выезда на аннексированный полуостров является недействительным, поскольку женщине выдали российский паспорт.

"Требование пользоваться паспортами, которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, являются одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта", – отметил аналитик КПГ Александр Седов.

Работу пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма приостановили 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, ФСБ, граница, паспорт, Чаплинка, Крымская правозащитная группа
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