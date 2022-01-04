ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Около 30 нелегальных мигрантов встретили Новый год с украинскими пограничниками

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство задержанных, которые провели Новый год на границе, это граждане Пакистана и Бангладеш, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии
Большинство задержанных, которые провели Новый год на границе, – это граждане Пакистана и Бангладеш, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии
Фото: dpsu.gov.ua

27 мигрантов, нелегально пересекших государственную границу Украины в конце 2021 года, встретили Новый год с пограничниками в пунктах временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Большинство задержанных – это граждане Пакистана и Бангладеш, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии. В пресс-службе отметили, что останавливающие мигрантов пограничники нередко не только прекращают правонарушения, но и спасают жизнь нелегалам.

К примеру, один из нелегалов – гражданин Нигерии, убегая от правоохранителей Чопского отряда, прыгнул в полноводную реку Уж. Пограничникам пришлось спасать иностранца, чтобы его не унесло течением. Его быстро доставили в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Сейчас мужчина здоров и хорошо себя чувствует.

"Другого иностранца – гражданина Афганистана – задержали на окраине населенного пункта Солотвино в первый день 2022 года. Забавным в этой ситуации стало то что, согласно паспортному документу, он родился именно 1 января. Поэтому мужчина встретил в пункте временного содержания Мукачевского отряда еще и день рождения", – говорится в сообщении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Новый год, пограничники, ГПСУ, мигранты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Вот как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире". Спойлер: ей уже 20 лет, она снялась в постели и засветила грудь
Вот как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире". Спойлер: ей уже 20 лет, она снялась в постели и засветила грудь
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (111022)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (97986)
3
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (85950)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (76873)
5
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (57597)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (50822)
7
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте (46430)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (42859)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS