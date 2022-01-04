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ПОЛИТИКА

С начала нового года пограничники не пропустили в Украину 25 россиян

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В Госпогранслужбе рассказали о работе первых дней года
В Госпогранслужбе рассказали о работе первых дней года
Фото: dpsu.gov.ua

За первые дни 2022 года пограничники пропустили через государственную границу Украины на въезд и выезд более 141 тыс. человек и 23,7 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили 3 января в Госпогранслужбе.

Отказано в пропуске 97 иностранцам, из них 25 – граждане РФ.

Также пограничные наряды задержали 10 человек за незаконное пересечение и попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска.

Пограничники проверили с помощью программного обеспечения SafeBorder более 24 тыс. COVID-19-сертификатов и обнаружили шесть поддельных.

В пунктах пропуска пограничники вручили 24 водителям, в отношении которых видеокамеры зафиксировали нарушения правил, копии постановлений о наложении административного взыскания. Больше всего таких постановлений было вручено на границе с Молдовой.

В ГПСУ посоветовали гражданам, планирующим заграничные путешествия, выбирать наименее загруженные пункты пропуска. Состояние загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на онлайн-ресурсах, в том числе официальном сайте Госпогранслужбы или на странице Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Теги: граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, иностранцы
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