Пограничники не пустили в Украину российскую модель, незаконно посещавшую Крым

Российской модели запретили въезд в Украину на три года Скриншот: Державна прикордонна служба України / Youtube

Россиянка прибыла в аэропорт Киев авиарейсом из Варшавы, при пограничном контроле было установлено, что она неоднократно незаконно ездила на территорию временно оккупированного Крыма.

В последний раз гражданка РФ 2000 года года рождения посещала Крым в июле 2021 года для участия в модельных съемках, туда девушка полетела прямым авиарейсом из Москвы. Россиянке отказали в пересечении украинской границы, также ей на три года запретили въезд на территорию Украины.

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Видео: Державна прикордонна служба України/ YouТube