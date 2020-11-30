"От ухода из РПЦ МП ни вкус, ни совесть не просыпаются". Кураев опубликовал фото митрополита Луцкого в меховом манто

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев опубликовал фото митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича) в меховой накидке и написал, что "бриллианты и меха позорят монахов".

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев разместил 29 ноября в Facebook фото митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича) в меховом манто и подписал свой пост: "Понты архиерейские. Натуральные".

"Да, в Луцке такие холода, что без мехов никак. Минус шесть градусов. Дубак. Особенно зверский холод стоит в архиерейском лимузине... Увидев такое на молодой женщине, знатоки говорят: "Насосала", – отметил Кураев.

По его словам, бриллианты и меха позорят монахов.

"Особенно, если это "митрополит" воюющей страны. Вывод: от ухода из РПЦ МП (Русской православной церкви Московского патриархата. – "ГОРДОН") ни вкус, ни совесть не просыпаются. То есть совесть может быть причиной такого ухода. Но само по себе появление этой "социальной дистанции" никак не гарантирует этический прогресс", – подчеркнул Кураев.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.