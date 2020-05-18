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Пациентские организации требуют уволить Степанова из-за срыва медзакупок для тяжелобольных

Через три месяца у больных с проблемами дыхания, онкологией, ВИЧ начнут заканчиваться лекарства, сообщили в благотворительном фонде "Пациенты Украины".

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Степанов назначен на должность главы Минздрава Украины 30 марта 2020 года
Степанов назначен на должность главы Минздрава Украины 30 марта 2020 года
Фото: Максим Степанов / Facebook

Пациентские организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить министра здравоохранения Максима Степанова и взять под личный контроль закупку лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба БФ "Пациенты Украины".

"Министерство здравоохранения Украины срывает закупку лекарств, вакцин и медицинских изделий для тяжелобольных украинцев за бюджетные средства 2020 года. Ежегодно закупки осуществляются по 38 различным направлениям на централизованном уровне. Министр здравоохранения Максим Степанов и его профильный заместитель Светлана Шаталова до сих пор не подписывают критически необходимые документы для старта закупок и скрывают реальную информацию об остатках препаратов для пациентов", – говорится в заявлении.

В фонде подчеркнули, что, по информации ГП "Медицинские закупки Украины", через три месяца у больных с проблемами дыхания, онкологией, ВИЧ начнут заканчиваться лекарства. Что касается остальных программ, то данных по наличию лексредств нет.

"Для старта закупок через ГП "Медицинские закупки Украины" Минздрав должен принять восемь документов, которые уже несколько месяцев блуждают по коридорам министерства. Об этом публично заявили в ГП "Медицинские закупки Украины". Для старта закупок через международников должны быть определены эти организации и подписаны соответствующие договоры. Ничего из перечисленного Минздравом до сих пор не сделано", – подчеркнули в организации.

По их словам, процедуры закупок длятся от двух до четырех месяцев и, кроме того, еще нужно время на поставку, а иногда и на изготовление лекарств. Если закупочные процедуры начнутся уже завтра, то первые препараты могут приехать к пациентам только в первой половине 2021 года.

"Мы видим коррупционную составляющую. Это повторение сценария 2014 года, когда Минздрав довел ситуацию до абсолютного отсутствия препаратов в регионах только с одной целью – чтобы в конце года быстро закупить лекарства у своих. Все это закончилось тогда большими схемами и настоящим фармацевтическим мародерством", – отмечается в сообщении.

В организации заявили, что если их требования не выполнят в течении двух недель, то 1 июня они направятся к Офису президента.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (20112016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет, по специальности хирург.

На должность главы Минздрава Верховная Рада назначила Степанова 30 марта 2020 года на внеочередном заседании.

Теги: Украина, медицина, лекарства, украинцы, онкология, Минздрав, ВИЧ, Максим Степанов, Светлана Шаталова
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