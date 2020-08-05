Памятник на могиле Каденюка откроют до 19 ноября – Офис президента Украины

В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству решить вопрос с финансированием мемориала первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Механизм решения этого вопроса оказался слишком сложным и может затянуть создание памятника за государственный счет на несколько лет.

Зеленский и члены правительства сделают взнос в благотворительный фонд, созданный семьей Каденюка, это должно ускорить установку памятника Фото: Алексей Мочанов / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к созданию памятника первому украинскому космонавту Леониду Каденюку. Спустя два года после смерти астронавта на его могиле нет обустроенного памятника. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в Telegram 5 августа.

По информации ОП, 28 января, в день рождения Каденюка, Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала, но механизм выделения средств оказался слишком забюрократизированным и может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", – отметил Зеленский.

Семья Каденюка разработала проект памятника и создала общественную организацию и благотворительный фонд для сбора средств на установку памятника.

Офис президента сообщил, что Зеленский и члены правительства сделают взнос в благотворительный фонд, это ускорит процесс создания памятника.

"Открытие памятника запланировано на 19 ноября, дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия", – отметили в пресс-службе.

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в столичном парке "Царское село" во время пробежки.

В 1995 году Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия" миссии STS-87.