Папа римский упомянул Украину в рождественском послании

Папа римский Франциск во время рождественской проповеди заявил, что диалог – единственный путь, ведущий к миру и примирению.

Франциск: Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, так же как в восточных регионах Украины Фото: EPA

Папа римский Франциск в рождественском послании, которое он озвучил 25 декабря в Ватикане, упомянул Украину. Об этом сообщает Vatican News.

"Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и вовлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, так же как в восточных регионах Украины, и содействии диалогу как единственному пути, ведущего к миру и примирению", – говорится в послании.

Папа говорил и о других странах, где происходят конфликты или гуманитарные кризисы (Сирии, Ираке, Йемене, Ливане, Буркина-Фасо и других).

Также Франциск упомянул об изобретении вакцины против коронавируса, назвав ее "проблеском надежды в период тьмы и неуверенности из-за пандемии".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.