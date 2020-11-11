Папа Франциск призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта

Папа римский Франциск заявил, что новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если их будут использовать мирно и по назначению.

Папа римский Франциск призвал верующих молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект оставались благом для человечества, а не причиняли вред. Соответствующее заявление опубликовано 11 ноября на YouTube-канале Vatican News - Italiano.

По словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если их будут использовать мирно и по назначению.

Папа Франциск заявил, что в противном случае последствия технического прогресса могут привести к "усилению неравенства и обозначить перед людьми новые глобальные вызовы".

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