"Помогите, мне не на что купить еду". 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

Экипаж патрульной полиции купил для одинокого человека все, что он заказал, и связался с социальными службами. Об этом сообщила пресс-служба полиции Украины.

Патруль полиции сообщил об одиноком пенсионере в соцслужбы и общественные организации Фото: Патрульна поліція Рівненської області / Facebook

5 сентября житель Ровно позвонил в полицию и попросил о помощи, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Ровенской области в Facebook.

"Помогите, мне не на что купить еду", – такими словами встретил 88-летний пенсионер приехавших полицейских.

"Он рассказал, что жена недавно умерла, дети отказались от него и давно не посещают, а денег на питание нет. Единственный, кто иногда помогает с продуктами, – соседка", – сказано в посте.

Патрульные купили для мужчины все, что он заказал, и связались с социальными службами, чтобы они взяли одинокого человека под опеку.

7 сентября сотрудница ровенской полиции Иванна Бояковская написала в Facebook, что у одинокого пенсионера есть еда и в доме у него чисто.

"Лекарства есть, держится более-менее, любит поговорить, но возиться у плиты – нет. Поэтому подкрепить иногда пожилого человека порцией горячих блюд не помешает. С помощью неравнодушных он справляется", – написала она.

По информации Бояковской, о дедушке знают в соцслужбах и общественных организациях. В полиции пообещали посещать одинокого мужчину в дальнейшем.