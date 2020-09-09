"Помогите, мне не на что купить еду". 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

5 сентября житель Ровно позвонил в полицию и попросил о помощи, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Ровенской области в Facebook.
"Помогите, мне не на что купить еду", – такими словами встретил 88-летний пенсионер приехавших полицейских.
"Он рассказал, что жена недавно умерла, дети отказались от него и давно не посещают, а денег на питание нет. Единственный, кто иногда помогает с продуктами, – соседка", – сказано в посте.
Патрульные купили для мужчины все, что он заказал, и связались с социальными службами, чтобы они взяли одинокого человека под опеку.
7 сентября сотрудница ровенской полиции Иванна Бояковская написала в Facebook, что у одинокого пенсионера есть еда и в доме у него чисто.
"Лекарства есть, держится более-менее, любит поговорить, но возиться у плиты – нет. Поэтому подкрепить иногда пожилого человека порцией горячих блюд не помешает. С помощью неравнодушных он справляется", – написала она.
По информации Бояковской, о дедушке знают в соцслужбах и общественных организациях. В полиции пообещали посещать одинокого мужчину в дальнейшем.