Познер: Для меня церковь – это ЦК КПСС. Есть генеральный секретарь, есть члены Политбюро, члены ЦК и так далее

Познер: Я пришел для себя к выводу, что Бога нет. Есть вопросы, на которые нет ответа Фото: Познер Online / Facebook

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сравнил церковь с Центральным комитетом Коммунистической партии СССР.

По словам Познера, его атеизим – результ глубокого интереса к религии.

"Я очень много читал. Я Библию знаю очень хорошо. Как Ветхий Завет, так и Новый. Я Коран очень внимательно читал. Я пришел для себя к такому выводу, что Бога нет. Есть вопросы, на которые нет ответа. Когда я по этому поводу спорил с одним кардиналом из римской курии, он в конце концов сказал мне так: "Господин Познер, есть истина научная и есть истина религиозная. Они не сходятся". Я сказал ему: "Да, это правда". Так вот, истину религиозную я не принимаю. Но я понимаю, что она может быть. А вот церковь – это совсем другое. Для меня церковь – это ЦК КПСС. Есть генеральный секретарь, есть члены Политбюро, есть члены ЦК и так далее. Я противник церкви. Я не противник религии. Ну человек верует – и верует. Меня это никак не трогает. Я думаю, что он заблуждается, но, как говорится, бог с ним. А вот церковь – это другое совсем", – сказал он.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Познер родился в Париже в 1934 году. Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США. В ноябре 2008 года на "Первом канале" России состоялась премьера его авторской передачи "Познер".