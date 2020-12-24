Познер: Врач, обнаруживший онкологию, сказал: "Не исключено, что придется удалить сфинктер. Вы будете ходить с мешочком на поясе". Я ему ответил, что тогда покончу с собой

Российский журналист, телеведущий Владимир Познер признался в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после обнаружения онкологического заболевания ему грозило удаление сфинктера.

"Во время обследования у меня нашли рак прямой кишки. Причем врач, который обнаружил это, сказал мне, что это образование находится очень близко к сфинктеру. "Вам нужно делать операцию. И не исключено, что придется сфинктер удалить. Вы будете ходить с мешочком на поясе". Я ему сказал: "Я прожил замечательную жизнь, полную во всех отношениях. Я так жить не буду. Но просто так я не уйду", – сказал он.

По словам телеведущего, в поисках врача, "который скажет что-то другое", он побывал в США, Израиле, Франции, Англии и Германии.

"В городе Бохуме, в Германии, я такого врача нашел. Он мне сказал: "Во-первых, у вас не поздняя стадия. Во-вторых, расстояние до сфинктера, на мой взгляд, не опасное. И в-третьих, оперирую с помощью робота". Робот называется, как ни странно, Леонардо да Винчи. И я сказал: "Давайте делать". Он оказался прав. У меня был рак второй степени. И он мне оставил сфинктер. И это была операция локальная. Меня не разрезали вдоль", – объяснил Познер.

Он отметил, что это было шесть лет назад.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В 1993 году у Познера обнаружили рак простаты, 21 год спустя – рак прямой кишки.

Познер родился в Париже в 1934 году. Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США. В ноябре 2008 года на "Первом канале" России состоялась премьера его авторской передачи "Познер".