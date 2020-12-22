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Познер: Ленина из мавзолея я бы убрал, потому что это варварство – смотреть на труп

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, телеведущий Владимир Познер рассказал, что хотел бы взять интервью у советского вождя Владимира Ленина.

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Познер: Я бы памятники Ленину убрал, все названия изменил бы
Познер: Я бы памятники Ленину убрал, все названия изменил бы
Фото: Познер Online / Facebook

Тело советского вождя Владимира Ленина необходимо убрать из мавзолея на Красной площади в Москве. Такое мнение в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выразил российский журналист, телеведущий Владимир Познер.

"Год тому назад, кажется, я выступал в каком-то городе и один из присутствующих задал мне такой вопрос: "Владимир Владимирович, если бы вы могли взять интервью у трех людей, которые находятся в аду, у кого бы вы взяли интервью?" Это был совершенно неожиданный для меня вопрос. Совершенно. Я даже растерялся. И потом я сказал: "У злодеев брать интервью мне неинтересно. Злодей – он и есть злодей. Но меня интересует брать интервью у человека, который на самом деле хотел хорошего, который на самом деле был идеалистом. Он думал, что так будет лучше, верил в это, но это привело к жуткой трагедии. Этот человек – Ленин". Поэтому, конечно, я бы его памятники убрал, все названия изменил бы. Конечно, я бы его из мавзолея убрал, потому что это варварство – смотреть на труп, так сказать. И похоронил бы его нормально там, где он хотел, кстати [на Волковом кладбище]", – сказал Познер.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью

12 сентября в Союзе архитекторов России заявили, что создадут банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади на случай, если тело Ленина будет захоронено. Сообщалось, что регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, а результаты объявят 13 ноября. Однако конкурс отменили через два дня после его начала.

В Союзе архитекторов РФ предложили сделать мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.

С 17 марта в Москве запретили посещение мавзолея и некрополя у Кремлевской стены. Допуск к ним закрыли в связи с профилактическими работами, однако сроки их окончания не уточнили.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Познер, Ленин, мавзолей Ленина
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