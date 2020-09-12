В России объявили конкурс концепций мавзолея без Ленина

Союз архитекторов России создаст банк идей по эксплуатации мавзолея на Красной площади на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено.

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея организатора революции 1917 года Владимира Ленина на случай, если тело советского вождя будет захоронено. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

"Нахождение тела Ленина в сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации вечной памяти и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя", – отмечено в программе конкурса.

В Союзе архитекторов РФ предложили сделать мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания.

Регистрация участников конкурса будет проводиться до 19 октября, объявят результаты 13 ноября.

В жюри конкурса вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, кинорежиссер Александр Сокуров и другие.

С 17 марта в Москве запретили посещение мавзолея и некрополя у Кремлевской стены. Допуск к ним закрыли в связи с профилактическими работами, однако сроки их окончания не уточнили.