Преподавателю "Львовской политехники", использовавшего порно во время контрольной, выписали выговор, но не уволили

Комиссия "Львовской политехники" проанализировала действия преподавателя Дмрия Зербино, который на контрольной показывал студентам порнографические изображения, и решила объявить ему выговор за использование неапробированных учебных материалов.

Преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Дмитрий Зербино, которого ранее обвинили в использовании порнографических изображений на контрольной для студентов, получил выговор. Об этом 15 февраля hromadske сообщила руководитель центра коммуникаций учебного заведения Наталья Павлишин.

Решение выписать выговор приняла комиссия, созданная после инцидента. На время ее работы преподавателя временно отстраняли от работы. В группу входили представители университетской комиссии по этике, специалисты с кафедры педагогики, по информационному обеспечению и юристы.

Все они анализировали "методику" преподавания Зербино и решили выписать ему выговор за использование неапробированных учебных материалов, говорят в пресс-службе вуза.

Также предупреждение от комиссии получили директор Института компьютерных наук, где преподает Зербино, заведующий кафедрой и глава научно-методической комиссии.

После получения выговора он продолжит преподавать в университете.

Скандал вокруг "Львовской политехники" разгорелся 11 декабря прошлого года, когда выпускница вуза Наталья Киндратив опубликовала у себя в Facebook пост о том, что первокурсникам на контрольной по дискретной математике показывали порнографические изображения.

На записи онлайн-занятия со студентами, опубликованной изданием Zaxid.net в YouTube, Зербино называет использование изображений "релаксирующим". Преподаватель считает, что его действия нельзя назвать распространением порнографии. "Я вам те картинки не выдавал. Я вам просто их показал, чтобы вы отвлеклись от контрольной. Вы их не копировали", – сказал Зербино одному из студентов на замечание, что распространение подобного контента запрещено законодательством.

После того, как ситуация получила огласку в СМИ, Зербино отстранили и создали комиссию для изучения его действий.