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Пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены на 79% и больше – "Укргазвидобування"

В "Укргазвидобуванні" сообщили, что в 2019 году компания открыла в Украине три месторождения газа с ресурсной базой 2,15 млрд м³.

"Укргазвидобування" ищет новые месторождения газа
"Укргазвидобування" ищет новые месторождения газа
Фото: Київоблгаз / Facebook

Пять самых крупных в Украине месторождений газа сильно истощены. Об этом 29 января проинформировали в Facebook "Укргазвидобування".

"Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот, приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское – 89%; Западно-Крестищенское – 90%; Яблуновское – 79%; Ефремовское – 82%; Мелеховское – 82%", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что много инвестируют "в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение".

"В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" – новые участки. В 2019 году нашей компании удалось открыть три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд м³ голубого топлива, увеличить извлекаемые запасы почти на 15 млрд м³ газа, подготовить к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд м³", – рассказали в "Укргазвидобуванні".

https://www.facebook.com/Ukrgasvydobuvannya/posts/1797080043750138

В декабре 2017 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о планах отказаться от импорта газа до 2020 года за счет увеличения собственной добычи.

"Укргазвидобування", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз України", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивает около 75% общей добычи газа.

Теги: Украина, газ, Укргазвидобування
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