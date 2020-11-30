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Ресторатор Заричанская: Мы посылали людям еду, когда они без зарплаты сидели, а их дети для нас поделки мастерили

Когда есть возможность принести пользу, кого-то выручить – это ни с чем не сравнимое удовольствие, отметила в интервью изданию "ГОРДОН" ресторатор из Одессы Инара Заричанская, которая вместе со своим мужем Андреем весной организовала доставку горячих обедов медработникам, лечившим пациентов с коронавирусом, а потом организовала отдых для детей из многодетных семей в Коблево.

Инара Заричанская со своими детьми Софией и Захаром
Инара Заричанская со своими детьми Софией и Захаром
Фото из семейного архива
Татьяна НИКУЛЕНКО
журналист

Помощь людям – это колоссальное вложение, заявила в интервью изданию "ГОРДОН" одесский ресторатор Инара Заричанская. Она рассказала, как вместе со своим мужем Андреем и сыном Захаром Зачанскими и друзьями отельерами в Коблево организовали отдых для детей из многодетных семей.

"Это не так затратно было. В курортной зоне Коблево находится наш самый первый ресторан. Он 14-е лето отработал. И там есть наши друзья-отельеры Роман и Ольга Покровские. Ребята хорошо поработали в секторе маленьких вилл. То есть отдыхающие прибывали на своих машинах из Киева, Харькова, Днепра и снимали домик. А главный корпус – он старенький, там даже двух звезд нет, но чистый, ухоженный! – был загружен только в выходные, когда из соседних сел приезжали в море искупаться, по будням пустовал. Роман и Ольга предложили, чтобы одесситы приезжали к ним. И мы сделали четырехдневные заезды. Фактически наши друзья тратились на электричество, еще что-то… А мы с Андреем давали деньги на закупку продуктов. У них программа была: аквапарк, дельфинарий. Там хороший бассейн на улице. Наш сын Захар, который ведет в Коблево ресторан, занимается еще и водной техникой. Он покатал ребятишек бесплатно. В деньгах это было немного, а вот по жизни оказалось колоссальным вложением. Люди отдохнули. Они сказали: никогда не думали, что к нам могут относиться с таким уважением", – рассказала Заричанская.

По ее словам, помощь получили в том числе дети из семей, которые на волонтерских началах помогали рестораторам доставлять бесплатные обеды для врачей и одиноких пенсионеров во время весеннего карантина.

"Многодетные родители, которые у нас волонтерили, передавали нам от своих детей рисунки, какие-то вязаные брошки, игрушки, сделанные из фетра. Часть этих работ висит на стенде в ресторане "Рыба". И одна мама многодетная написала мне, что, когда она с детьми зашла туда, ребятишки закричали: "Мама, наши работы повесили!" Тут даже дело не в финансах, а в колоссальном обмене энергией: мы послали людям еду, когда они без зарплаты сидели, а их дети для нас поделки смастерили... Когда ты приносишь пользу, когда кого-то выручаешь, это ни с чем не сравнимое удовольствие", – отметила собеседница.

Рестораторы Заричанские: Мы заработали в лучшие времена, так давайте теперь поделимся. Что, пусть деньги лежат в сейфе или в нычке? Полный текст интервью

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны, а в субботу и воскресенье до конца ноября – "карантин выходного дня".

Теги: Украина, Одесса, зарплата, карантин, волонтеры, деньги, дети, ресторан, финансы, ограничения, ресторатор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Андрей Заричанский
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