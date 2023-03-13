Россияне украли данные S.T.A.L.K.E.R. 2 и пригрозили слить их, если разработчики не изменят отношение к игрокам из РФ и Беларуси. Украинцы отказались

Администрация группы утверждает, что имеет на руках полноценный сюжет игры, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многие другие данные, которые "исчисляются десятками гигабайтов".
Они начали угрожать разработчикам слить всю полученную информацию об игре в отрытый доступ, если те не выполнят ряд условий. Среди них:
Администраторы группы потребовали от украинской студии принять решение до 15 марта. Но в компании ответили на шантаж уже 12 марта – на официальной странице игры в Twitter появился отказ разработчиков выполнять требования шантажистов.
В компании объяснили, что россияне получили доступ к данным игры, взломав аккаунт одного из сотрудников. При этом в GSC Game World добавили, что это уже не первая попытка взлома – весь последний год компания подвергалась хакерским атакам и шантажу.
"Мы украинская компания и, как и большинство украинцев, видели за последнее время много куда более ужасных вещей: наши разрушенные дома, искалеченные судьбы и смерти близких. Запугать нас подобным не выйдет. Шантажировать – тоже. Наша принципиальная позиция по поводу поддержки Украины неизменна – мы будем и дальше делать все, что в наших силах, для родной страны", – говорится в сообщении.
Разработчики обратились в игровому сообществу с просьбой не распространять сливы, поскольку устаревшие материалы могут исказить впечатление от финального варианта игры.
March 12, 2023
После заявления GSC Game World администрация группы "Вестник Того самого Сталкера" начала сливать концепт-арты мутантов игры, а также модели некоторых персонажей. Издание "ГОРДОН" не публикует их, руководствуясь просьбой разработчиков, и призывает украинских игроков также не распространять эти сливы.
GSC Game World – украинский разработчик компьютерных игр, известный, в частности, играми серий "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.
В 2018 году было официально анонсировано продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R., игра получила сайт и официальное название – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.
После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года компания заняла проукраинскую позицию: опубликовала в своем YouTube видео, рассказывающее о войне, а на сайте игры появился пост с призывом донатить на ВСУ. Также разработчики изменили подзаголовок готовящейся игры с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl, чтобы отобразить украинское, а не российское правописание региона. Кроме того, была отменена локализация игры на русском языке и релиз игры в России.