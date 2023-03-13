Россияне украли данные S.T.A.L.K.E.R. 2 и пригрозили слить их, если разработчики не изменят отношение к игрокам из РФ и Беларуси. Украинцы отказались

Администрация группы утверждает, что имеет на руках полноценный сюжет игры, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многие другие данные, которые "исчисляются десятками гигабайтов".

Они начали угрожать разработчикам слить всю полученную информацию об игре в отрытый доступ, если те не выполнят ряд условий. Среди них:

"одуматься, переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран";

разбанить профиль NF Star (принадлежит администратору группы под ником Nick Frost) в официальном Discord компании;

вернуть российскую локализацию игры.

Скриншот: Вестник "Того Самого Сталкера" / "ВКонтакте"



Администраторы группы потребовали от украинской студии принять решение до 15 марта. Но в компании ответили на шантаж уже 12 марта – на официальной странице игры в Twitter появился отказ разработчиков выполнять требования шантажистов.

В компании объяснили, что россияне получили доступ к данным игры, взломав аккаунт одного из сотрудников. При этом в GSC Game World добавили, что это уже не первая попытка взлома – весь последний год компания подвергалась хакерским атакам и шантажу.

"Мы украинская компания и, как и большинство украинцев, видели за последнее время много куда более ужасных вещей: наши разрушенные дома, искалеченные судьбы и смерти близких. Запугать нас подобным не выйдет. Шантажировать – тоже. Наша принципиальная позиция по поводу поддержки Украины неизменна – мы будем и дальше делать все, что в наших силах, для родной страны", – говорится в сообщении.

Разработчики обратились в игровому сообществу с просьбой не распространять сливы, поскольку устаревшие материалы могут исказить впечатление от финального варианта игры.

После заявления GSC Game World администрация группы "Вестник Того самого Сталкера" начала сливать концепт-арты мутантов игры, а также модели некоторых персонажей. Издание "ГОРДОН" не публикует их, руководствуясь просьбой разработчиков, и призывает украинских игроков также не распространять эти сливы.