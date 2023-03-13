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Россияне украли данные S.T.A.L.K.E.R. 2 и пригрозили слить их, если разработчики не изменят отношение к игрокам из РФ и Беларуси. Украинцы отказались

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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались выполнять требования российских взломщиков игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались выполнять требования российских взломщиков игры
Фото: stalker2_thegame / Instagram

11 марта администрация группы "ВКонтакте" под названием "Вестник Того самого Сталкера" сообщила, что имеет доступ к "огромному количеству материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2", и пригрозила слить их, если разработчики – украинская компания GSC Game World – не согласятся "переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России".

Администрация группы утверждает, что имеет на руках полноценный сюжет игры, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многие другие данные, которые "исчисляются десятками гигабайтов".

Они начали угрожать разработчикам слить всю полученную информацию об игре в отрытый доступ, если те не выполнят ряд условий. Среди них:

  • "одуматься, переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран";
  • разбанить профиль NF Star (принадлежит администратору группы под ником Nick Frost) в официальном Discord компании;
  • вернуть российскую локализацию игры.
Скриншот: Вестник "Того Самого Сталкера" / "ВКонтакте"
Скриншот: Вестник "Того Самого Сталкера" / "ВКонтакте"

Администраторы группы потребовали от украинской студии принять решение до 15 марта. Но в компании ответили на шантаж уже 12 марта – на официальной странице игры в Twitter появился отказ разработчиков выполнять требования шантажистов.

В компании объяснили, что россияне получили доступ к данным игры, взломав аккаунт одного из сотрудников. При этом в GSC Game World добавили, что это уже не первая попытка взлома – весь последний год компания подвергалась хакерским атакам и шантажу.

"Мы украинская компания и, как и большинство украинцев, видели за последнее время много куда более ужасных вещей: наши разрушенные дома, искалеченные судьбы и смерти близких. Запугать нас подобным не выйдет. Шантажировать – тоже. Наша принципиальная позиция по поводу поддержки Украины неизменна – мы будем и дальше делать все, что в наших силах, для родной страны", – говорится в сообщении.

Разработчики обратились в игровому сообществу с просьбой не распространять сливы, поскольку устаревшие материалы могут исказить впечатление от финального варианта игры.

После заявления GSC Game World администрация группы "Вестник Того самого Сталкера" начала сливать концепт-арты мутантов игры, а также модели некоторых персонажей. Издание "ГОРДОН" не публикует их, руководствуясь просьбой разработчиков, и призывает украинских игроков также не распространять эти сливы.

Контекст:

GSC Game World – украинский разработчик компьютерных игр, известный, в частности, играми серий "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R. 

В 2018 году было официально анонсировано продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R., игра получила сайт и официальное название – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года компания заняла проукраинскую позицию: опубликовала в своем YouTube видео, рассказывающее о войне, а на сайте игры появился пост с призывом донатить на ВСУ. Также разработчики изменили подзаголовок готовящейся игры с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl, чтобы отобразить украинское, а не российское правописание региона. Кроме того, была отменена локализация игры на русском языке и релиз игры в России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, хакеры, вторжение, компьютеры, шантаж, игры
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