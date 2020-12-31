ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руслан Щербань: Большая трагедия в том, что моего брата сейчас используют и выбросят

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сын убитого в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня бизнесмен Руслан Щербань заявил, что участием в фильме "Наследник" его старший брат Евгений выбрал "грязный путь шантажа".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Руслан Щербань считает, что его брат "влез в грязь"
Руслан Щербань считает, что его брат "влез в грязь"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сын убитого в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня бизнесмен Руслан Щербань заявил, что в истории с появлением фильма "Наследник" о семье Щербаней его старшего брата Евгения используют.

Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Если бы он был взрослым, вменяемым человеком с желаниями, которые были у меня и есть до сих пор, то он бы сел и разговаривал. И сейчас бы не пришлось глупости эти нести. Понимаешь? А человек просто все проигнорировал: посчитал, что ему все должны. И решил от этого абстрагироваться. А теперь он пытается свою внутреннюю пустоту этим компенсировать. И тем самым влезть в эту грязь. Я уверен в том, что его кто-то подловил – и начал финансировать. Потому что этот фильм стоит – я говорил со специалистами – порядка $300 тыс. У него нет таких денег. Я смотрю, что он как бы по-другому начал себя чувствовать. Это по тому, что я слышу", – отметил бизнесмен.

Он уточнил, что речь идет о финансовом состоянии брата.

"У него не было таких возможностей. Потому что он продал все, что можно было продать. Я понимаю, что кто-то этим начал заниматься и финансировать. Просто большая трагедия в том, что его сейчас используют и выбросят. Он выбрал не тот путь, при котором можно получить славу и чего-то достичь", – объяснил Щербань.

По его словам, брат мог поступить иначе.

"Гораздо проще было в этой ситуации ему сказать: "У меня есть бизнес-план". Позвонить [знакомому с ним бизнесмену Ринату] Ахметову и сказать: "Помоги мне, пожалуйста, в память о моем отце. Я не общаюсь со своим братом. Я его не люблю. Но у меня есть бизнес-план – я хочу заработать". Я уверен, что он бы ему помог. Я уверен, что он бы с ним встретился и помог – и сказал: "На тебе деньги. Заработай. Ради бога". Но он выбрал совершенно другой путь. Он выбрал грязный путь шантажа. Еще полбеды, если бы он шантажировал собой. Он шантажирует моей семьей, он шантажирует самым дорогим человеком, который был в моей жизни, – моим отцом", – заявил Руслан Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Фильм-расследование "Наследник" сняло hromadske при поддержке западных доноров, как утверждает телеканал. В аннотации к фильму сказано, что "Евгений Щербань – младший с 2013 года проводит собственное расследование и пытается узнать, куда исчезло наследство отца".

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

После смерти Евгения Щербаня – старшего его наследство было разделено между тремя сыновьями, утверждает Руслан Щербань.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: убийство, бизнес, фильм, деньги, расследование, наследство, шантаж, Евгений Щербань, финансы, трагедия, Руслан Щербань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Павлик в день 55-летия отправился в баню
Павлик в день 55-летия отправился в баню
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
Белодед обнародовала фото с отцом
Белодед обнародовала фото с отцом
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления
"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS