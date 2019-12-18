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С 2010 года более 4 млн украинцев остались за границей – Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет рассказал, что миграция из Украины постоянно растет.

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По словам Дубилета, безвиз не повлиял на количество мигрирующих
По словам Дубилета, безвиз не повлиял на количество мигрирующих
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

С 2010 года более 4 млн украинцев остались за границей. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 18 декабря в Telegram.

По его словам, миграция из Украины носит цикличный характер и постоянно растет.

Исключение составил 2014 год, когда количество выехавших уменьшилось.

"Судя по всему, это связано с началом войны, а также с отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", – объяснил Дубилет.

По словам министра, его удивило, что безвизовый режим существенно не повлиял на итоговое количество мигрантов. По мнению Дубилета, это объясняется перераспределением, так как украинцы стали меньше выезжать в Украину и больше – в Европу.

"Будем делать все, чтобы экономика росла быстрее и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома", – добавил он.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

По данным Госстата, к началу 2019 года в Украине проживало 42,14 млн человек.

В июле глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщала, что с 2014 года количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз.

По данным Евростата, Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в Европейском союзе.

Теги: Украина, миграция, безвизовый режим, украинцы, Дмитрий Дубилет, мигранты
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