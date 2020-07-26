С Говерлы эвакуировали туристов с детьми – ГСЧС

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что эвакуировали с горы Говерла трех взрослых и четырех детей, остальные спускаются самостоятельно.

Операция по эвакуации детей из числа туристов, отправившихся на карпатскую гору Говерла, завершилась. Об этом 25 июля проинформировала в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Трое лиц и четверо детей (2007-го, 2013-го, 2018-го и 2019 годов рождения) с горы Говерла доставлены в удовлетворительном состоянии в урочище Козьмещик вблизи села Лазещина Раховского района. Еще шесть человек самостоятельно спускаются к урочищу Козьмещик. По уточненным данным, в группе находилось четверо детей", – говорится в сообщении.

Ранее 25 июля Министерство внутренних дел Украины уведомило о шести детях в числе 13 туристов, которые отправились на Говерлу и попали под ливень.

Говерла – самая высокая гора в Украине. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в 17 км от границы с Румынией. Высота горы составляет 2061 метр.