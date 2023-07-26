С территории ярмарки "Всі. Свої" вывели подростка с аутизмом, потому что он "огорчает людей". Организаторы прокомментировали

Женщина рассказала, что пришла на ярмарку с детьми. Когда они обошли торговые ряды, решили присесть на террасе для перекуса. Когда женщина сделала заказ, она увидела, что ее сына на террасе уже нет.

"Марк ходил туда-сюда под музыку на террасе, пока я на расстоянии несколько метров делала заказ. Оборачиваюсь, а Марка нет, мы подумали, что он пошел в туалет, и ждали его. Пока не стало удивительно, что его нет. Так вот, чтобы вы понимали, я его нашла за пределами "Всі. Свої" на [улице] Десятинной, его вывели и не впускали, потому что – цитирую: "он ходит и огорчает людей этим". Диалог был с мужчиной, который, к сожалению, не представился, но довольно с нажимом пытался донести мне свою позицию и не пускал меня вернуться внутрь из-за запугивания, что "я не хочу по-хорошему" и "они сейчас вызовут 03" и в заключение "я думал: вы – нормальная, а вы – мать-кукушка", – рассказала Светлана.

Она отметила, что "волна всех психологических расстройств", учитываю войну, только началась. Светлана подчеркнула, что, выведя Марка на улицу, его подвергли риску.

"Повезло, что он хорошо понимает правила поведения на улице и не ушел куда-то, при этом никто не пытался найти меня для объяснений. И это нарушает безбарьерность. О какой толерантности общества и инклюзии можно говорить, когда тебе, как матери, угрожают и обзывают?" – отмечает женщина.

Светлана подчеркнула, что хочет огласки ситуации.

"Если мы хотим строить страну, в которой хотим жить, то должны это делать все вместе", – резюмировала она.

Организаторы маркетплейса отреагировали в Facebook. Они отметили, что ситуация, которая произошла, "недопустима".

"Один из охранников, с которым мы сотрудничали в рамках ивента, ужасно повел себя с сыном Светланы, выведя его из маркета неправомерно и безосновательно, тем самым потенциально подвергнув опасность. Нам невероятно досадно, стыдно и болезненно, что это не просто случилось на локации наших маркетов, а что такое поведение для кого-то до сих пор допустимо", – написали они.

"Всі. Свої" от имени команды принесли извинения Светлане и ее семье.

"[Эта ситуация] полностью идет в разрез с ценностями и принципами нашего проекта, где уважение к человеку – базовый и важнейший пункт. Мы как платформа поддерживали и всегда будем поддерживать равенство. Будем питать уважение и любовь к нашим гостям", – написали представители бренда.

Они добавили, что, если Светлана будет обращаться в правоохранительные органы, они предоставят всю необходимую информацию и будут способствовать разрешению ситуации в правовом поле.