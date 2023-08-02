Самым популярным экспертом в украинском YouTube стал Жданов, в топ-10 вошли Фейгин, Гордон, Арестович – анализ

Расследователи выяснили, что эфиры с участием Жданова (всего их было 4304) просмотрели 608 млн раз.

У ставшего вторым в рейтинге российского юриста и блогера Марка Фейгина – 355 млн просмотров (1763 эфира).

В тройку также попал живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский – 1328 эфиров, 298 млн просмотров в YouTube.

Кроме того, в топ-10 рейтинга Texty.org.ua попал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон: у него шестое место с 1358 эфирами и 259 млн просмотров.

Также в десятке по популярности – вслед за Гордоном – бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (1391 эфир, 252 млн просмотров).

В финальный список попали 108 человек, которые выступали как эксперты в период с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года, 23 – это "хорошие русские", как называют их авторы исследования.

Скриншот: texty.org.ua

В рейтинг не вносились данные YouTube-записей, в которых с аудиторией работает один спикер.