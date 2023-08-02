ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Самым популярным экспертом в украинском YouTube стал Жданов, в топ-10 вошли Фейгин, Гордон, Арестович – анализ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В рейтинг попали 108 экспертов
В рейтинг попали 108 экспертов
Фото: pixabay.com

2 августа издание Texty.org.ua опубликовало исследование украинской экспертной среды в YouTube, составив рейтинг самых популярных экспертов, которые работают с этой интернет-площадкой как приглашенные комментаторы. С большим отрывом его возглавил военный эксперт Олег Жданов.

Расследователи выяснили, что эфиры с участием Жданова (всего их было 4304) просмотрели 608 млн раз.

У ставшего вторым в рейтинге российского юриста и блогера Марка Фейгина – 355 млн просмотров (1763 эфира).

В тройку также попал живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский – 1328 эфиров, 298 млн просмотров в YouTube.

Кроме того, в топ-10 рейтинга Texty.org.ua попал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон: у него шестое место с 1358 эфирами и 259 млн просмотров.

Также в десятке по популярности – вслед за Гордоном – бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (1391 эфир, 252 млн просмотров).

В финальный список попали 108 человек, которые выступали как эксперты в период с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года, 23 – это "хорошие русские", как называют их авторы исследования.

Скриншот: texty.org.ua
Скриншот: texty.org.ua

В рейтинг не вносились данные YouTube-записей, в которых с аудиторией работает один спикер.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Гордон, YouTube, исследование, Андрей Пионтковский, Алексей Арестович, Олег Жданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
Галина ГРИШИНА
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (351706)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (182775)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (153461)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (110901)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (93932)
6
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (92396)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (72127)
8
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (68841)
 
 
 
 