В рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Time вошли две украинки

Они попали в категорию "Лидеры", а Зеленская ее возглавила. Статью о жене президента Украины написала первая леди США Джилл Байден. Она отметила, что впервые встретила Зеленскую, когда посещала Ужгород в 2022 году.

"Инстинктивно мы обнялись — две матери, две нации, объединившиеся ради мира... Она могла забрать свою семью и сбежать. Какая мать стала бы осуждать ее? Тем не менее она остается. Она остается, потому что свобода и демократия заслуживают защитников. Она остается, чтобы показать миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана показаться маленьким. Она остается ради своих детей – ради их будущего и будущего всех украинцев", – говорится в статье первой леди США.

Скриншот: time.com

Статью о Матвийчук написала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она отметила, что 39-летняя Матвийчук "посвятила свою жизнь защите демократии".

"Работа, которую делают Александра и ее организация, так актуальна и важна. Документируя зверства России, она доказывает, что женщины – не просто жертвы войны, они могут быть проводниками мира и справедливости", – написала Клинтон.