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В рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Time вошли две украинки

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Time опубликовал свой список 100 самых влиятельных людей мира
Time опубликовал свой список 100 самых влиятельных людей мира
Фото: depositphotos.com:

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список самых влиятельных людей планеты – Time100. В список вошли первая леди Украины Елена Зеленская и правозащитница и нобелевская лауреатка Александра Матвийчук.

Они попали в категорию "Лидеры", а Зеленская ее возглавила. Статью о жене президента Украины написала первая леди США Джилл Байден. Она отметила, что впервые встретила Зеленскую, когда посещала Ужгород в 2022 году

"Инстинктивно мы обнялись — две матери, две нации, объединившиеся ради мира... Она могла забрать свою семью и сбежать. Какая мать стала бы осуждать ее? Тем не менее она остается. Она остается, потому что свобода и демократия заслуживают защитников. Она остается, чтобы показать миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана показаться маленьким. Она остается ради своих детей – ради их будущего и будущего всех украинцев", – говорится в статье первой леди США.

Скриншот: time.com
Скриншот: time.com

Статью о Матвийчук написала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она отметила, что 39-летняя Матвийчук "посвятила свою жизнь защите демократии". 

"Работа, которую делают Александра и ее организация, так актуальна и важна. Документируя зверства России, она доказывает, что женщины – не просто жертвы войны, они могут быть проводниками мира и справедливости", – написала Клинтон.

Скриншот: time.com
Скриншот: time.com

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.

В декабре 2022 года Зеленская вошла в список из 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир, по версии BBC. В него также вошла Матвийчук.

9 марта этого года Зеленская в ОАЭ получила награду "Факел свободы" по случаю Международного женского дня. 

Украинская общественная организация "Центр гражданских свобод", которую возглавляет Матвийчук, в 2022 году получила Нобелевскую премию мира вместе с представителями России и Беларуси. "Нобелевская премия мира – это признание усилий украинского народа, который смело борется против попыток сорвать мирное развитие Европы. [...] Все награды, в том числе Нобелевская премия, – для Украины", – сказала Матвийчук после прилета и встречи со своими коллегами. Она привезла в Украину первую в истории независимого государства Нобелевскую премию.

Теги: США, Украина, Хиллари Клинтон, Джилл Байден, Time, Александра Матвийчук, Елена Зеленская
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