Зеленская вместе с бизнесменами Баффеттом и Брэнсоном запустила в Буче строительство фабрики-кухни

Бучу с Зеленской и Баффеттом посетил также британский бизнесмен и основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон, прибывший в Украину.
"Для страны и всего мира Буча стала местом российских преступлений, но мы хотим, чтобы вместе с этой драматической памятью она продолжала жить как нормальный, счастливый город, становиться более комфортной. Чтобы на этих улицах играли дети, чтобы здесь они ходили в школу и взрослели. Чтобы этот город был тем, чем он задуман: родным, любимым местом силы для тысяч людей. Чтобы жители его не потеряли, а наоборот, ценили еще больше", – написала Зеленская.
Фабрика-кухня будет обеспечивать питанием учебные заведения трех окрестных общин: Бучи, Немешаево и Бородянки, сообщила первая леди. Строительство кухни – это возвращение к реформе школьного питания, прерванной российским вторжением, отметила она.
"Идея кормить детей качественно и питательно в военное время стала хоть и тяжелее в реализации, но еще более ценной. Потому что наши дети и наши педагоги продемонстрировали настоящий героизм – не прервали обучение", – заявила Зеленская.
Вторую такую фабрику построят в Лозовой Харьковской области. Об этом уже подписан соответствующий меморандум, сообщила первая леди.
Во время визита в Бучу Баффетт лично поднял первый ковш грунта на экскаваторе.
Реформа школьного питания началась в 2021 году. Она предполагала новое школьное меню. С 1 января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. С начала прошлого года школы должны были перейти на новое меню. Как сообщала Госпродпотребслужба, меню для школьных столовых включает в себя 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. Увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.