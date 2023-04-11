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Зеленская вместе с бизнесменами Баффеттом и Брэнсоном запустила в Буче строительство фабрики-кухни

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Американский меценат Баффетт посетил Бучу
Американский меценат Баффетт посетил Бучу
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Talagram

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с американским меценатом Говардом Баффеттом запустила в Буче Киевской области строительство первой в Украине фабрики-кухни. Об этом Зеленская сообщила в Telegram.

Бучу с Зеленской и Баффеттом посетил также британский бизнесмен и основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон, прибывший в Украину.

"Для страны и всего мира Буча стала местом российских преступлений, но мы хотим, чтобы вместе с этой драматической памятью она продолжала жить как нормальный, счастливый город, становиться более комфортной. Чтобы на этих улицах играли дети, чтобы здесь они ходили в школу и взрослели. Чтобы этот город был тем, чем он задуман: родным, любимым местом силы для тысяч людей. Чтобы жители его не потеряли, а наоборот, ценили еще больше", – написала Зеленская.

Фабрика-кухня будет обеспечивать питанием учебные заведения трех окрестных общин: Бучи, Немешаево и Бородянки, сообщила первая леди. Строительство кухни – это возвращение к реформе школьного питания, прерванной российским вторжением, отметила она.

"Идея кормить детей качественно и питательно в военное время стала хоть и тяжелее в реализации, но еще более ценной. Потому что наши дети и наши педагоги продемонстрировали настоящий героизм – не прервали обучение", – заявила Зеленская.

Вторую такую фабрику построят в Лозовой Харьковской области. Об этом уже подписан соответствующий меморандум, сообщила первая леди.

Во время визита в Бучу Баффетт лично поднял первый ковш грунта на экскаваторе.

Контекст:

Реформа школьного питания началась в 2021 году. Она предполагала новое школьное меню. С 1 января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. С начала прошлого года школы должны были перейти на новое меню. Как сообщала Госпродпотребслужба, меню для школьных столовых включает в себя 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. Увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Теги: Украина, Киевская область, Харьковская область, Ричард Брэнсон, Буча, Лозовое, реформа, Госпродпотребслужба, Елена Зеленская, питание, школа
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