Зеленская вместе с бизнесменами Баффеттом и Брэнсоном запустила в Буче строительство фабрики-кухни

Бучу с Зеленской и Баффеттом посетил также британский бизнесмен и основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон, прибывший в Украину.

"Для страны и всего мира Буча стала местом российских преступлений, но мы хотим, чтобы вместе с этой драматической памятью она продолжала жить как нормальный, счастливый город, становиться более комфортной. Чтобы на этих улицах играли дети, чтобы здесь они ходили в школу и взрослели. Чтобы этот город был тем, чем он задуман: родным, любимым местом силы для тысяч людей. Чтобы жители его не потеряли, а наоборот, ценили еще больше", – написала Зеленская.

Фабрика-кухня будет обеспечивать питанием учебные заведения трех окрестных общин: Бучи, Немешаево и Бородянки, сообщила первая леди. Строительство кухни – это возвращение к реформе школьного питания, прерванной российским вторжением, отметила она.

"Идея кормить детей качественно и питательно в военное время стала хоть и тяжелее в реализации, но еще более ценной. Потому что наши дети и наши педагоги продемонстрировали настоящий героизм – не прервали обучение", – заявила Зеленская.

Вторую такую фабрику построят в Лозовой Харьковской области. Об этом уже подписан соответствующий меморандум, сообщила первая леди.

Во время визита в Бучу Баффетт лично поднял первый ковш грунта на экскаваторе.