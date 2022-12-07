В список 100 женщин, которые вдохновляют мир в 2022 году, ВВС внесла восемь украинок, в том числе первую леди

Зеленскую внесли в список вместе с медиками, правозащитниками, журналистом и волонтером Фото: ЕРА

Список составлен не в виде рейтинга. В него вошли женщины, которые "попадали в заголовки газет или повлияли на важные истории в течение последних 12 месяцев, а также те, кто имеет вдохновляющие истории, или достигли чего-то значительного, или повлияли на свое общество".

Часть женщин из списка указаны без фамилий и анонимно, "чтобы защитить их и их семьи", отметили авторы.

BBC отобрала в свой перечень и восемь украинок:

первая леди Украины Елена Зеленская;

парамедик Юлия Паевская (Тайра);

защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук;

правозащитница Александра Матвийчук;

математик Марина Вязовская;

журналистка Кристина Бердинских;

врач-педиатр Ирина Кондратова;

политик и волонтер Яна Зинкевич.

В частности, о Зеленской телекомпания ВВС написала так: "Использовала свой статус, чтобы рассказать миру о страданиях украинского народа, она дала сотни интервью мировым СМИ, стала первой супругой иностранного президента, которая обратилась к Конгрессу США и к парламенту Великобритании".