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В список 100 женщин, которые вдохновляют мир в 2022 году, ВВС внесла восемь украинок, в том числе первую леди

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Зеленскую внесли в список вместе с медиками, правозащитниками, журналистом и волонтером
Зеленскую внесли в список вместе с медиками, правозащитниками, журналистом и волонтером
Фото: ЕРА

6 декабря телекомпания BBC опубликовала список из 100 женщин планеты, которые в 2022 году вдохновляют и влияют на мир.

Список составлен не в виде рейтинга. В него вошли женщины, которые "попадали в заголовки газет или повлияли на важные истории в течение последних 12 месяцев, а также те, кто имеет вдохновляющие истории, или достигли чего-то значительного, или повлияли на свое общество".

Часть женщин из списка указаны без фамилий и анонимно, "чтобы защитить их и их семьи", отметили авторы.

BBC отобрала в свой перечень и восемь украинок:

  • первая леди Украины Елена Зеленская;
  • парамедик Юлия Паевская (Тайра);
  • защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук;
  • правозащитница Александра Матвийчук;
  • математик Марина Вязовская;
  • журналистка Кристина Бердинских;
  • врач-педиатр Ирина Кондратова;
  • политик и волонтер Яна Зинкевич.

В частности, о Зеленской телекомпания ВВС написала так: "Использовала свой статус, чтобы рассказать миру о страданиях украинского народа, она дала сотни интервью мировым СМИ, стала первой супругой иностранного президента, которая обратилась к Конгрессу США и к парламенту Великобритании".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: BBC, волонтер, журналисты, Яна Зинкевич, Кристина Бердинских, Елена Зеленская, Юлия Паевская, Марина Вязовская
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