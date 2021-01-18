СБУ объявила в розыск одного из главарей "ЛНР"

Разыскиваемого боевика подозревают в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области в 2014 году. По данным контрразведки и следователей СБУ, он проводил инструктажи по вооруженному сопротивлению участникам антитеррористической операции.

Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из главарей так называемой "ЛНР", говорится в сообщении пресс-центра ведомства 18 января.

Боевика подозревают в терроризме и активном участии в захвате управления ведомства в Луганской области в 2014 году. По данным контрразведки и следователей СБУ, он присоединился к незаконным вооруженным формированиям и организовал охрану захваченного здания.

Разыскиваемый проводил инструктажи по вооруженному сопротивлению участникам антитеррористической операции, рассказали в СБУ.

"Установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР", который в период 2014–2015 годов участвовал в боевых действиях против военных подразделений Украины.

По данным оперативников, фигурант скрывается от правосудия на временно не подконтрольной украинской власти территории Луганской области. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.