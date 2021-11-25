Совет Европы: сексуальное насилие над детьми – общемировая проблема, которая касается и Украины

В организации отметили, что насилие над детьми – общемировая проблема, касающаяся и Украины. Сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие считаются одними из самых жестких форм насилия в отношении детей. С 2018 года в Украине реализуется проект по предотвращению насилия над детьми в рамках Плана действий Совета Европы.

Деятельность в этом направлении закреплена в Стратегии Совета Европы по правам ребенка, в том числе в трех приоритетных направлениях: жизнь, свободная от насилия, правосудие, дружественное к детям, и права детей в цифровой среде. Проект является частью программы Совета Европы "Строим Европу для детей и вместе с ними".

"Украина имеет мощную законодательную базу, государственные программы, План действий Совета Европы, Стратегию Совета Европы по правам ребенка, в рамках и во исполнение которых проходят... информационные кампании, учебные мероприятия для специалистов, работающих с детьми и ради детей – полицейских, прокуроров, судей, педагогов, социальных работников, представителей гражданского общества и так далее. Неотложной необходимостью является формирование нулевой толерантности к насилию по отношению к детям в обществе", – отметила руководитель проекта Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине" Ольга Калашник.