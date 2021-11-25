Совет Европы: сексуальное насилие над детьми – общемировая проблема, которая касается и Украины

В организации отметили, что насилие над детьми – общемировая проблема, касающаяся и Украины. Сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие считаются одними из самых жестких форм насилия в отношении детей. С 2018 года в Украине реализуется проект по предотвращению насилия над детьми в рамках Плана действий Совета Европы.
Деятельность в этом направлении закреплена в Стратегии Совета Европы по правам ребенка, в том числе в трех приоритетных направлениях: жизнь, свободная от насилия, правосудие, дружественное к детям, и права детей в цифровой среде. Проект является частью программы Совета Европы "Строим Европу для детей и вместе с ними".
"Украина имеет мощную законодательную базу, государственные программы, План действий Совета Европы, Стратегию Совета Европы по правам ребенка, в рамках и во исполнение которых проходят... информационные кампании, учебные мероприятия для специалистов, работающих с детьми и ради детей – полицейских, прокуроров, судей, педагогов, социальных работников, представителей гражданского общества и так далее. Неотложной необходимостью является формирование нулевой толерантности к насилию по отношению к детям в обществе", – отметила руководитель проекта Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине" Ольга Калашник.
Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений ("Лансаротская конвенция") ратифицировали все 47 государств – членов Совета Европы.
В феврале 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3055 об ужесточении ответственности за сексуальное насилие над детьми. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 12 марта.
17 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила народным депутатам внести изменения в законодательство, запретив изготовление и распространение фото и видео сексуального или эротического характера с использованием детей.